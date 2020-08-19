ماذا سيفعل شداد في ورطة الخديوي ؟؟؟.. بقلم قسم خالد

الخليج 365:

يقول الخبر :أكد البروفسير كمال حامد إبراهيم شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم انهم في الاتحاد غير معنيين ببرتوكول صحي تضعه وزارة الشباب والرياضة في السودان، ولديهم بروتوكول من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيف) ومن اللجان الطبية في الاتحادات القارية الستة وان اتحاد كرة القدم السوداني ليس معنيا بأي قرار يصدر من وزارة الشباب والرياضة يتعلق بعودة النشاط، فهي جهة غير مختصة، وقرارها في حكم العدم، وبالقدر نفسه لن نسعى مرة أخرى إلى اللجنة العليا للطوارئ الصحية للحصول على أي موافقة.. انتهى توضيح شداد ، اي انه اراد ان يقول ويطلع الرائ العام من جديد انه لا يعترف بوزارة الرياضة الاتحادية ، ولم يقف عند هذه النقطة بل اكد ان وزارة الرياضة غير معنية بتحديد مواقيت انطلاق النشاط الرياضي ، وبذات الفهم العجيب ، والعنجهية المقيتة التي يتحدث بها الرجل ان كنت غير مقتنع بوزارة الرياضة وترى انها جهة غير مختصة كما قلت ، عليك الان اعلان استئناف النشاط الرياضي ، لان النشاط الرياضي في السودان توقف بقرار من وزارة الرياضة ، ولن ينطلق الا بقرار من وزارة الشباب والرياضة ، بعد ان اوضحت اللجنة العليا للطؤاري الصحية بل (امرتك) بضرورة اخذ الحيطة والعلم من الجهات المسئولة ، والجهات المسئولة التي تعنيها لجنة الطؤاري هي وزارة الشباب والرياضة ، لان لجنة الطؤاري عندما ترقب في استئناف النشاط تخاطب وزارة الشباب والرياضة التي تقوم هي بمخاطبة اتحادك رضيت ام ضربت راسك بالحيط .

دعنا من تحديك الفارغ للمسئولين بالدولة وتحديدا تحديك لوزارتي الرياضة والصحة ماذا انت فاعل في الطعن القانوني الذي قدمه اعضاء الجمعية العمومية لنادي الهلال ، المتعلق باهلية خديوي الهلال في ترؤس لجنة اتطبيع ، فالرجل يعتقد انه من الاذكيا ، رفض التمديد لان مستشاريه في الاتحاد السابق اكدوا له ان قبوله التمديد يفقده فرصته في عقد الجمعية العمومية لنادي الهلال لذا اشاروا له بضرورة قبول (التطبيع) وعندما وافق على التطبيع ، ظهروا له (شفاتة) الهلال وقدموا طعنا في (نزاهته) مستندين على موجهات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التي ظل شداد يباهي بها ، فاهو الان مواجه بتلك الموجهات ، فهل ينتصر لمواجهات (فيفا) ام يقوم بتعين الخديوي رئيسا عبر التطبيع مخالفا تلك التوجيهات ؟

الامر لا يحتاج (لسمكرة) ان كانت عبرك او عبر لجنتك القانونية ، والامر لا يحتاج الي قانون محلي او ولائي ، الامر هنا متعلق بتوجيهات الاتحاد الدولى ، بمعني لا يمكن لك ان تاخذ ما تحتاجه ويلبي رغباتك من تلك الموجهات وتترك الباقي لانه لا يجد هوى في نفسك .

الان الاتحاد ولجنته القانونية في ورطة كبيرة ، والخروج منها اثاره كبيرة فان اعتمد الاتحاد او فسر ان الامر مقصود به المجالس المنتخبة فعليه ان يسلم الطاعنيين ما يفيد ذلك ، وقتها لن يكون في امكان الخديوي الترشح لرئاسة الهلال من جديد ، وهذا ما لايرغب فيه الرجل ، لانه ان كان راغبا في ذلك لوافق على التمديد ورفض التطبيع الذي يؤدي به للاشراف على الجمعية العمومية لنادي الهلال وهو هدفه المقصود .

اخيرا اخيرا ..!

كما قلت ، واكرر الان الخديوي لا يطيق ان يكون خارج حلبة الهلال ، لان ما منحه له الهلال لو انفق كل ثروته لما وجده ، لذا سيعمل على ان يعود عبر الانتخابات رئيسا للهلال لذا وافق على المقترح الثاني الذي قدمه له الاتحاد هو ترؤس لجنة التطبيع وتركوا له خيار اختيار قائمته قبل ان يتراجع الاتحاد بعد ان تسلم القائمة ، قال الرجل في ذاك الحوار عبر قناته انه لن يستمر ساعة واحدة بعد السابع والعشرين من يوليو في رئاسة نادي الهلال ، والان يلهث الرجل من اجل ان يتراس لجنة التطبيع ، قال الرجل في ذاك الحوار ايضا انه اعماله تاثرت بالعمل الاداري في نادي الهلال لذا لن يترشح في الانتخابات ، والحقيقة تقول ان الرجل يلهث خلف التطبيع ليجيز النظام الاساسي الذي اعده بعناية فائقة من اجل ان يكون رئيسا للهلال مدى الحياة .

اخيرا جدا ..!

سؤال خارج الصندوق : مجلس الخديوي السابق اعد مسودة النظام الاساسي لنادي الهلال باعتبار ان المجلس كان سيشرف على الجمعية العمومية للنادي ، الان تغيرت الامرو تماما وبات المجلس السابق غير موجود ، فماهو مصير تلك المسودة التي سبق للاتحاد ان قام بالتعديل فيها في مواد متعددة ؟؟

هل سيحرم شداد الجمعية العمومية للنادي من اعداد نظامها الاساسي واجازته ام ماذا هو فاعل ؟؟

نواصل

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