هذا ماقاله الناطق باسم الخارجية بعد اقالته من منصبه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: في أول تعليق للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية حيدر بدوي الصادق عقب اعفائه من منصبه بسبب تصريحاته حول تطبيع العلاقات مع اسرائيل كتب مايلي : ( أحبتي تمت إقالتي من منصب الناطق الرسمي. وسيتم تعييني مديراً لإدارة التخطيط، وكنت قد طالبت بها من قبل لأنها تتناسب مع تأهيلي يعني ما زلت عاملاً كسفير في الوزارة. أرجو نقل هذا الخبر لجميع المشفقين.

وكان وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين اعفى حيدر بسبب إعلان تأييده تطبيع العلاقات مع إسرائيل دون اذن الوزارة. Advertisements

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