صدق أو لا تصدق.. بيع طين البحر مع خدمة التوصيل (ديلفري)

الخليج 365 : تابعت مصادر الاعلان الغريب والعجيب الذي يؤكد ناشره للناس البتحث اكل “طيب البحر”ويشير الاعلان الذي تداوله عبر الاعلام البديل الى ان كيس “الطين” بـ “50” جنيها. واوضح بحسب صحيفة الدار ان لديه خدمة توصيل الطين من موقعه الى المستهلك فيما وصف “طين البحر” بالرهيب، ويضعه في “كيس طبي” على حد قوله بينما وضع رقم هاتف للاتصال به في حال رغب شخص ما الشراء منه، ورقم هاتف آخر لخدمة التوصيل.

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