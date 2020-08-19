مياه النيل الازرق تجتاح طريق الخرطوم مدني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اجتاحت مياه فيضان النيل الازرق، أمس، عدداً من الكمائن والمزارع والمدارس بمنطقة الجديد الثورة، وغمرت المياه الطريق القومي – الخرطوم مدني الغربي – بصورة مفاجئة في ظرف ساعتين.

وقال المواطن بشير علي موسي لـ(السوداني ) إن النيل عبر طريق الخرطوم مدني الغربي بصورة مفاجئة في ظرف ساعتين بعد غمر جميع المزارع والكمائن شرق الظلط، مؤكداً أن المياه غمرت مدرسة زينب بنت جحش الاساسية بنات والمدرسة الثانوية بنات وميدان نادي الهدف ووصلت حتى مركز صحي الهدي ومقابر الجديد بالكامل.

وقال إن مواطني المنطقة ولجان المقاومة استنفروا جهودهم منذ فترة بعمل تروس واقية بالجهد الشعبي الا أن المياه تجاوزت تلك التروس وعبرت الطريق القومي. وأشاد بالاستجابة السريعة لقوات الدفاع المدني والهلال الاحمر بولاية الجزيرة بوصول نحو ثلاث قلابات تراب، مؤكداً أن الوضع ينذر بكارثة ولم تتم السيطرة عليه حتى الآن. السوداني

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