الشيوعي: حكومة الفترة الانتقالية تنتهج أساليب معادية للحريات وللحقوق الديمقراطية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اتهم الحزب الشيوعي الحكومة الانتقالية بالتراجع عن تعهداتها والمماطلة في تنفيذ إرادة الشعب لتحقيق الانتقال السلس لتحقيق الدولة المدنية، واستبدالها بإرادة أعداء الثورة. واستنكر الشيوعي في بيان للمكتب السياسي أمس اعتماد الحكومة لعدد من القوانين تحد من مشاركة الجماهير من حريتها في التعبير كقانون “جرائم المعلوماتية”،

فضلاً عن عدم اتخاذها أية خطوة لهيكلة القوات النظامية،

وقال “إن حكومة الفترة الانتقالية بإنتهاجها لهذه الأساليب المعادية للحريات وللحقوق الديمقراطية تضع قدمها على حافة السقوط إلى ذات الهاوية التي ابتلعت سلفها”.

وبحسب صحيفة الصيحة، حمل الحزب حكومة الفترة الانتقالية مسؤولية الإنتهاكات والمظالم التي حدثت في عهدها، واتهمها بالتباطؤ في التحقيق في جريمة “فض الاعتصام”.