مُلثّمون يضرمون النيران في مشروع زراعي سعودي بالقولد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت مصادر مطلعة، أن ملثمين بلغ عددهم (60) شخصاً هاجموا مشروع حائل الزراعي بمنطقة القولد في الولاية الشمالية، وحرقوا محاصيل وآلات زراعية وممتلكات. وأكدت مصادر بحسب (باج نيوز)، مُهاجمة المُلثمين لمركز الشرطة ونهب آليات زراعية وكسر السجن، وأوضحت أن المشروع يتبع لمستثمرين سعوديين، وأشارت إلى أن الهجوم أسفر عن خسائر كبيرة وتلف للعربات والتراكتورات.

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