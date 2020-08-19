سيمبا التنزاني يستغني عن شرف الدين شيبوب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلن نادي سيمبا التنزاني عن الأستغناء عن المدافع البرازيلي تايرون سانتوس ،ولاعب الوسط السوداني شرف شيبوب بعد التعاقد مع مع الكيني جواش أونيانغو والزامبي لاري بواليا.

وكان اللاعب السوداني شرف الدين شيبوب قد اختلف مع مدرب نادي سيمبا التنزاني سفين، مما عجعل برحيله عن النادي و لم يجدد عقده ،شيبوب بدون نادي وأصبح لاعب حر حيث انتهى عقده مع النادي.

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