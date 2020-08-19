اقتياد شيخ الصاغة من مجمع الذهب بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أغلقت المحلات بمجمع الذهب أبوابها قبل قليل على خلفية اقتياد الشرطة لشيخ الصياغة تبيدي بعد واقعة تفتيش الشرطة لأحد مرتادي المجمع من الذين يوردن الذهب للتجار بالمجمع وقال مصدر شاهد عيان ” للتيار نت” أن شيخ الصياغة تدخل باعتبار أن الرجل الذي اشتبهت فيه الشرطة معلوم لديه ولا يعرف حتى الآن إلى أين ولماذا اقتيد. جريدة التيار

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