غرب كردفان.. قرارات مهمة لإزالة التمكين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اصدرت لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الاموال العامة برئاسة الاستاذ حماد عبدالرحمن صالح والي غرب كردفان رئيس اللجنة عددا من القرارات واستنادا علي المادة (7/أ/ب) من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو لسنة 1989م وقانون إزالة التمكين للعام 2019 تعديل 2020م. وقد أعفي القرارعددا من مديري ادارات الخدمة المدنية من إداراتهم ونقل بعضهم وذلك في وزارات المالية والقوي العاملة والتربية والتوجيه والصحة ووزارة الانتاج والموارد الاقتصادية .

كما جاء في القرار توجيه وزارة المالية بمراجعة ملفات المديرين الماليين والمحاسبين والمتحصلين بالاضافة الي إجراء كشف عاجل لتنقلات أمناء المخازن مع مراعاة شروط الكفاءة والمؤهل .

وشمل عدد ثمانية عشر من مديري الادارات المختلفة..

وقد وجه القرار وزارة المالية والقوي العاملة وديوان شؤون الخدمة العامة بالولاية والجهات ذات الصلة بوضعه موضع التنفيذ.

كما اصدرت لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال قراراً آخر قضي بالغاء التعيين الخاص في وظائف النشاط الطلابي، وإعادة الامر علي ماكان عليه سابقا مع التدرج وفق القانون ولائحة الخدمة المدنية. .وشمل القرار ثمانية عشر من العاملين في وزارة التربية والتوجيه ..

وقد وجه القرار وزارة المالية والقوي العاملة وديوان شئون الخدمة العامة بوضعه موضع التنفيذ ..

واصدرت لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال قرارا آخر قضي بالغاء ادارة النشاط الطلابي وإنهاء خدمة عدد عشرة من العاملين بها في كشف مرفق يوضح ذلك .

ووجه القرار وزارة المالية والقوى العاملة وديوان شئون الخدمة العامة بالولاية بوضعه موضع التنفيذ. الانتباهة

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