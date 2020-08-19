عمر قمر الدين يقيل الناطق الرسمي لوزارة الخارجية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أصدر وزير الخارجية المكلف السيد عمر قمر الدين إسماعيل اليوم، قراراً بإعفاء السفير حيدر بدوي صادق من منصبه كناطقٍ رسمي لوزارة الخارجية ومديراً لإدارة الإعلام.

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