وفاة الصحافي المخضرم “كمال حسن بخيت” بالقاهرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: انتقل إلى رحاب الله صباح اليوم بالقاهرة الصحافي المخضرم الأستاذ كمال حسن بخيت رئيس تحرير صحيفة الرأي العام الأسبق و رئيس تحرير عدد من الصحف السودانية خلال العقود الثلاثة الماضية .

و عانى كمال من المرض في السنوات الأخيرة و لزم السرير الأبيض بمستشفيات الخرطوم قبل أن يغادر إلى القاهرة قبل أيام متأثراً بجرح في قدمه تسارعت مضاعفاته بسبب داء السكر .

أسرة (المجهر) تحتسب الراحل كمال حسن بخيت و تعزي أسرته و الوسط الصحفي بصفة عامة على هذا المصاب الجلل . المجهر السياسي

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