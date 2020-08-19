إتحاد الكرة يرفض الطعن ضد الكاردينال لهذا السبب..

الخليج 365 : افادت مصادر داخل اتحاد الكرة السوداني ان دكتور كمال شداد رئيس الاتحاد ناقش مع عدد من اعضاء اللجنة القانونية الطعن المقدم ضد رئيس الهلال اشرف الكادينال من قبل عدد من اعضاء الجمعية العمومية للنادي الازرق وقال المصادر ان الاتجاه هو رفض الطعن (شكلا) لان اتحاد الكرة حتي الان لم يصدر قرار رسمي برئاسة الكاردينال للجنة التطبيع الهلال وان اتحاد الكرة بصدد اصدار قرار اليوم بالاعلان الرسمي للجنة تطبيع الهلال الشيء الذي يتطلب من اعضاء نادي الهلال تقديم نفس الطعن عقب صدور القرار ، فيما يري بعض اعضاء الاتحاد حفظ الطعن في السجلات فقط ولن يرد عليه، لأن نادي الهلال في مرحلة انتقالية، تتمثل في انتهاء عمر مجلس بكل تبعاته “العضوية والإجراءات الانتخابية السابقة”.

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