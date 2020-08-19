وزارة الصحة تحذر المواطنين من موجة أخرى لجائحة كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذرت وزارة الصحة المواطنين من موجة أخرى لجائحة كورونا فى حالة عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية من لبس الكمامة والتباعد الاجتماعى وغيره من وسائل السلامة واتباع البروتوكولات التي اوصت بها .

واستعرض الدكتور منتصر محمد عثمان نائب مدير الوبائيات بوزارة الصحة فى منبر (سونا) مساء اليوم التقرير الصحي لجائحة كورونا الذي اوضح ان عدد الحالات بالسودان حوالى 25.500 حالة منذ ظهور اول حالة فى السودان منها 12.370 حالة موجبة.

واشار التقرير الى ان الولايات الاكثر تأثرا ولاية الخرطوم بنسبة 72 % من الحالات تليها ولاية الجزيرة بنسبة 9% ثم البحر الاحمر والشمالية ونهر النيل رغم ان هذة الثلاث ولايات من اقل الولايات سكانا مضيفا بان الحالات المسجلة بولاية الخرطوم الان 43 حالة، وسجلت البحر الاحمر 25 حالة، 8 حالات بنهر النيل مشيرا الى ان معظم الولايات بدأت مرة اخري بالتبليغ عن تسجيل حالات بعد فترة من التوقف .

وابان التقرير ان معدل الاصابة بالسودان 28 حالة لكل 100000 بنسبة اقل من 3% من عدد السكان، وانه حتي الوصول لمرحلة المناعة الجماعية نحتاج لتسجيل 60 حالة من كل 100 شخص فى السودان.

واعتبر ان الحالات المسجلة والموجودة بالمستشفيات تعتبر حالات خطيرة مضيفا بوجود 877 حالة نشطة فى كل الولايات .

واشار التقرير الى ان الحالات الوافدة من خارج السودان 64 حالة، فيما بلغت الحالات التى لها علاقة ببعضها البعض 4 الف و37 حالة، اما الحالات التى وجدت بالمجتمع ولاعلاقة لها باى حالات اخرى (انتشار مجتمعي) اكثر من 8 الف و200 حالة. مشيرا لتسجيلهم لبؤر وبائية جديدة.

واشار الى تدنى المعدل حتى الاسبوع الثلاثين وعزا ذلك لتطبيق الحظر فى كل الولايات وتقليل حركة المرور بينها الا ان فتح المعابر ادى الى ظهور حالات جديدة غير مكتشفة لانها فى الفئة النشطة من الشباب عبر عبورهم من والى الولايات.

واوضح التقرير ان الوزارة بدأت فى رصد الحالات الجديدة بداية الاسبوع الـ31 محذرا من المساعدة فى نشر المرض، وقال ان كل مواطن يعتبر مسئولا بعدم نقل المرض باتباع الاشتراطات الصحية مشيرا الى ان نسبة المرض تمثل 59 % للذكور و41% اناث ونسبة الوفاة بين النساء 29% بينما فى الرجال 71% ومعظمهم اعمار كبيرة .

واكد ان نتائج الرصد تؤكد زيادة انتشار المرض اذا لم تتم الاحتياطات اللازمة وان السودان بقلة موارده الصحية والكادر الصحى لن يستطيع معالجة كل المرضى لذلك طالب باتباع الموجهات الصحية ، مشيرا الى التحديات التى ستواجه وزارة الصحة من الوبائيات والاسهالات فى الفترة القادمة المرتبطة بموسم الخريف محذرا فى الوقت نفسه انه ومع حلول الشتاء قد يزداد الوباء عالميا فى حال عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وظهور موجة اخرى.