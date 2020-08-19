د.شداد يهمش الوزارة في عودة النشاط الرياضي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : في توضيح مهم قال البروفسير كمال حامد إبراهيم شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم (SFA)، مايلي: –

*أولا*

انهم في الاتحاد غير معنيين ببرتوكول صحي تضعه وزارة الشباب والرياضة في السودان، ولديهم بروتوكول من الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، اعدته بواسطة منظمة الصحة العالمية (WHO)، وممثلين من اللجان الطبية في الاتحادات القارية الستة..

*ثانيا*

ان اتحاد كرة القدم السوداني ليس معنيا بأي قرار يصدر من وزارة الشباب والرياضة يتعلق بعودة النشاط، فهي جهة غير مختصة، وقرارها في حكم العدم، وبالقدر نفسه لن نسعى مرة أخرى إلى اللجنة العليا للطوارئ الصحية للحصول على أي موافقة. المادة السابقة سيمبا التنزاني يستغني عن شرف الدين شيبوب المقالة القادمة ثورة ثورة برشلونة مستمرة.. إقالة أبيدال

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