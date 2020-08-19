القبض على سارق شاشات

تمكنت مباحث شندي من توقيف متهم بحوزته 3 شاشات مقاس 55 و44 و34 وعدد 3 تلفونات جلاكسي وذلك إثر معلومة توفرت لدى شعبة مباحث شندي بأن المتهم بحوزته معروضات مسروقة بأحد أحياء شندي. Advertisements تم نصب كمين محكم وألقى القبض على المتهم بمنزله وبحوزته المسروقات، وتم تقييد دعوى بالسرقة بحسب صحيفة السوداني الدولية، ووضعت الشاشات معروضات في البلاغ. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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