ماذا قال السفير حيدر البدوي بعد إقالته؟

قال الناطق الرسمي لوزارة الخارجية حيدر البدوي، إنه تمت إقالته من منصب الناطق الرسمي، وسيتم تعيينه مديراً لإدارة التخطيط. وأضاف بحسب صحيفة السوداني:” كنت قد طالبت بها من قبل لأنها تتناسب مع تأهيلي يعني ما زلت عاملاً كسفير في الوزارة” . الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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