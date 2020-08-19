تركاوي يقف على معمل التقاوي بشمال كردفان ويؤكد دعمه له

وقف دكتورعبد القادر تركاوي وزير الزراعة والموارد الطبيعية خلال زيارته لولاية شمال كردفان وعدد من المسؤولين بالوزارة ومدير عام وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية وقف علي عمل وحدة معمل التقاوي بولاية شمال كردفان واستمع إلي تنوير مفصل من إدارة المعمل والعقبات التي تواجه الأداء إضافة لإمكانية أن يكون المعمل نقطة انطلاقة لإنشاء وحدة اكثار التقاوي بالولاية .

وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من إدارة المعمل وجدد الوزير استعداد وزارته بتسخير الإمكانيات لإنجاح العمل وفي محطة البحوث الزراعية بالأبيض استمع الوزير إلي تقرير مفصل من بروفيسور الجيلاني ادم عبد الله مدير المحطة عن جملة من الأنشطة والبرامج التي تقوم بها المحطة في العمل البحثي في ظل وجود كل التخصصات والعمل البحثي في كل المحاصيل معلنا مساندتهم للزراعة في القطاع المطري.

وقال وزير الزراعة والموارد الطبيعية أن محطة بحوث الأبيض تعتبر من المحطات المهمة في البلاد داعيا إلي العمل من أجل زيادة الانتاج والإنتاجية.

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إلي ذلك خاطب وزير الزراعة الدورة التدريبية للميسرين عن مدارس المزارعين الحقلية والممارسات الزراعية الجيدة لمحصول السمسم التي ينظمها مشروع تحسين سلاسل القيمة للسمسم السوداني وأشار الوزير بحسب سونا، إلي اهمية محصول السمسم في دعم الاقتصاد الوطني مؤكدا أن لا صادر خام من المحاصيل مع أهمية تحسين الصادر والدخول بقوة في التصنيع الزراعي للاستفادة من كل المحاصيل وتقليل الفاقد من محصول السمسم داعيا بنقل الورشة لكل الولايات المنتجة.

وأعلن سيادته دعم وزارته للإرشاد ونقل التقانة والبحوث الزراعية مشيدا بالاهتمام الكبير بهذه الورشة التي تضم المزارعين بالمناطق المستهدفة من أجل زيادة الانتاج والإنتاجية هذا ووقف الوزير علي مزرعة محطة بحوث الابيض وتأسيس المحاصيل به..

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)