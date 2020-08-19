بين حافز المدير وإضراب الكوادر.. تعرف السبب..

مدير عام الصحة بالولاية الوسطية يقوم بصرف حافز جائحة (كورونا) له بواقع (46) ألف جنيه شهرياً. مجالس المدينة تتحدث عن إضراب الكوادر في هذه الولاية بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية بخصوص الورديات الشهرية. Advertisements وقالت عيون المدينة إن ما يصرفه المدير كحافز من شأنه أن ينهي مشكلة الإضراب بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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