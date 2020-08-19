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الزكاة بأم القرى توزع 33 مشروع إعاشي للفقراء

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Samira Yousif 0 تبليغ

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شهد  الأستاذ بله عبد الله خوجلي المدير التنفيذي لمحلية أم القري صباح اليوم بديوان الزكاة بأم القري توزيع مشاريع الربع الثالث للعام 2020م الإعاشية والإنتاجية للفقراء بجملة 33 مشروعا بكلفة 18 مليون جنيه  واشاد بجهود الديوان في توفير المشاريع الإعاشية للفئات المستهدفه وبالتعاون والتنسيق القائم بين لجان الحرية والتغيير والخدمات بالقري والمحلية والإهتمام بالأسر المحتاجة وسط المجتمع.

 

واشار المدير التنفيذي  لاهمية دعم بائعات الشاي والباعة المتجوليين وأصحاب الدردقات الذين تعطلت أعمالهم التجارية في فترة جائحة والذي بلغ عددهم 298 فردا حيث تم دعمهم من الشؤون الإجتماعية والضمان الإجتماعي بالمركز والولاية عبر بطاقات الصراف الآلي.

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من جانبه أعلن الأستاذ يوسف الشيخ مدير ديوان الزكاة بالمحلية لدي مخاطبته الإحتفال الذي أقيم على شرف المناسبه بحسب سونا، أن المشاريع شملت ركشات وبناشر ومراكز تغذية ومواتر للمعاقين ودردقات و20 مشروع تمويل زراعي بكلفة 50 ألف جنيه للمزارعين.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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