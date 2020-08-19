اختفاء عربة حكومية “دبل قبين”

ولاية طرفية تشهد صراعات عديدة اختفت فيها العربة الحكومية “البوكس دبل قبين” منذ فترة والتي كان يقودها ابن أمين عام الحكومة الذي عينه والده سائقاً له، وتعمل العربة بالمنزل لخدمة الأسرة.

ومن المعلوم أن كل أمين حكومة يتم إعفاؤه توهب العربة له كهدية من الحكومة، ويتساءل مراقبون بحسب صحيفة الصيحة: “هل تهب الحكومة أمين الحكومة عربة أخرى أم تكفيه العربة المختفية فقط إذا تم إعفاؤه..؟!!”.

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)