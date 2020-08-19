حميدتي: المحبون للسلام سيسمعون أخباراً جيدة

قال كبير مفاوضي الحكومة نائب رئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان “حميدتي” إن جميع المحبين للسلام سيسمعون أخباراً جيدة، بعد أن أثبتنا للعالم استطاعتنا حل مشاكلنا بأنفسنا” وزاد :”وهذا شرف عظيم”.

وأكد حميدتي في تصريحات صحفية بعاصمة جنوب السودان “جوبا” عقب لقاء جمعه بالرئيس سلفاكير ميارديت، بحسب صحيفة السوداني، إن الوساطة حددت جدولا لسير عملية التفاوض، مؤكداً مقابلته الوساطة والمفاوضين من الطرفين بحضور الوفد التشادي.

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واعرب حمدان عن تفاؤله بالوصول إلى توقيع اتفاق بالأحرف الأولى.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)