التمويل للموسم الزراعي يتضاعف بولاية القضارف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شهد الموسم الزراعي الماثل بوﻻية القضارف زيادة مضاعفة في التمويل الزراعي بكل الصيغ مقارنة بالموسم السابق لنفس الفترة بنسبة زيادة بلغت (204%).

ووصل إجمالي التمويل حتي اﻻن (5.662.871) مليار جنيه مقارنة بـ (1.862408) مليار في العام السابق، فيما ارتفعت نسبة المساحات التي تم تجديدها لـ (90%) من المستهدف مما يؤكد استجابة وحرص المزارعين على التجديد وتقنين الحيازات الزراعية .

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وأوضحت التقارير التي استعرضتها اللجنة الفنية لمتابعة سير الموسم الزراعي بوﻻية القضارف في اجتماعها الدوري اليوم بوزارة اﻻنتاج والموارد اﻻقتصادية برئاسة المهندسة سميحة شاكر رئيسة اللجنة بالإنابة أن الموسم يمضي بصورة جيدة في كل مساراته بمعدﻻت وتوزيع جيد للامطاربمناطق الوﻻية المختلفة خلال شهري يونيو ويوليو والتي ساعدت بصورة إيجابية في تأسيس المحصوﻻت الزراعية والنمو المتقدم للمحصوﻻت التي تمت زراعتها مبكرا خاصة الفول السوداني والسمسم.

واطلع اﻻجتماع على الزيادة المتوقعة في معدلات اﻻمطار بحسب التوقعات الجوية للفترة القادمة .

من جهة اخرى اطمانت اللجنة على موقف الآفات الزراعية وجهود إدارة وقاية النباتات في مكافحتها مع ظهور آفة الهاموش التي تصيب السمسم في بعض المناطق و وجهت إدارة نقل التقانة واﻻرشاد باﻻستمرار في برامج التوعية لمكافحتها بالتنسيق مع البحوث الزراعية فيما يتعلق بمواقيت وطرق إستخدام المبيد لحماية المحصول .