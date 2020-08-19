كشف آخر تطورات عودة النشاط الرياضي

الخليج 365 : تفيد متابعاتنا أن لجنة مراجعة واعتماد بروتوكول عودة الأنشطة الرياضية واقتراح مواقيت زمنية لعودة النشاط فرغت من أعمالها وسلمت أمس الأول توصياتها لوزيرة الشباب والرياضة الاتحادية المهندسة ولاء البوشي.. وقامت اللجنة التي تم تكوينها بقرار من وزيرة الشباب والرياضة في وقت سابق باعتماد بروتوكول لعودة آمنة للأنشطة الرياضية واقترحت عودة النشاط الرياضي في أقرب وقت ممكن قبل أن تسلم تصورها وتقريرها النهائي.. وبحسب متابعات (الموقع) فإن وزارة الشباب والرياضة ستقوم بتسليم نسخة من التقرير والتصور لوزارة الصحة الاتحادية لمعرفة رؤية وزارة الصحة في مسألة عودة الأنشطة الرياضية والحصول على موافقتها قبل رفع الأمر برمته للجنة العليا للطوارئ الصحية لإعلان موعد عودة النشاط.

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