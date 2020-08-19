ضرورة مقاضاة شركات الاتصالات وردعها

خاص الخليج 365:

من المعروف ان عقود الاذعان – وهى التى تضطر الى القبول بها من غير نقاش فى بنودها باعتبار ان الخدمة المقدمة لك منحصرة فى هذه الشركات بدون تنافس – تجبرك على القبول بما يقرره مقدم الخدمة ، ومن هذه الجهات التى تعتمد فى تعاملها مع الجمهور على فرض شروطها واجبار الناس على القبول بها شركات الاتصالات التى تلزمك بما تقرره هى ، وانت باشتراكك فى خدمتها

انما تقبل بما تقرره هى وليس لك الحق فى الاعتراض عليها ، ومن النماذج على ذلك ان يتم تحديد فترة محددة كسقف زمنى يلزم ان تستفيد فيه من الباقة التى تختارها والا ضاعت عليك ، وهذا ظلم فادح بلا خلاف وعلى الجهاز التشريعى – بمجرد قيامه – ان ينهى هذا الظلم ويشرع قانونا يمنع فيه شركات الاتصالات من فرض هذه الشروط المجحفة .

ولكن لابد من وقفة حاسمة وحازمة بوجه هذه الشركات وهى تاكل اموال الناس بالباطل وتفشل فى الوفاء بالتزاماتها تجاه المتعاقدين معها ، فعندما اشترك فى باقة معينة مثلا لن استطيع الاستفادة منها بالطريقة التى وردت فى إعلان الشركة مقدمة الخدمة فالشبكة فى مرات عديدة سيئة جدا ولن أتمكن لساعات من الحصول على الخدمة ، وعلى اسوأ الفروض لابد من حفظ حقوق الناس وعدم انهاء الخدمة بنهاية زمن الباقة ، والا فانه اكل الأموال بالباطل عيانا جهارا وبلا حياء أو ورع.

وقد تعالت الاصوات المطالبة بضرورة مقاضاة هذه الشركات الظالمة وانصاف الجمهور المسكين ، وفى هذا الصدد كشف صحفيون ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي فى ولاية شمال كردفان بانهم في حالة دراسة وحوارات مستمرة موضعها الأساسي اعتزامهم تكليف هيئة إتهام لمقضاة بعض شركات الاتصالات لاخلالها بعقود الخدمة في الإنترنت والاتصالات.

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وقال صحفيون – فضلوا حجب أسمائهم في الوقت الراهن – ان شركات الاتصالات تطرح باقات خدمة في الاتصالات والانترنت وعندما يتم الإشتراك فيها ويتم خصم قيمة تفعليها فانك للاسف لن تستفيد منها شيئا بسبب سوء الشبكة ، وانقطاعها احيانا بدون سابق إي إنذار.. وذكروا بأن سوء الشبكة ينعكس أيضا علي المصارف سواء كان في خدمات المقاصة المصرفية ، أو خدمة الصراف الآلي.

واضافوا هذا الإجراء نعتبره عدم وفاء بالعرض المقدم ، أو اخلال بشروط العقد الضمني الموقع قانونيا حسب باقة الخدمة التي تم الإشتراك فيها.

وذكروا بأنهم سوف يرفعون دعوات قانونية بمحكمة الأبيض ضد الشركات المتلاعبة بالشبكة لتقويم سلوكها التشغيلي فضلا عن رفع اي ضرر وقع عليهم .