الوقود… أزمة تتفاقم وعجز عن الحل

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

منذ السنة الأخيرة فى حكم الانقاذ الاغبر ، وربما قبل اكثر من سنة من سقوط الطاغية

شهدت البلاد ازمات مستمرة كان اكثرها تأثيرا على حياة الناس أزمة الوقود ، وخرجت الجماهير وناضلت الى ان سقط الطاغية لكن وبكل آسف لم تتحسن الاوضاع خاصة فى مجال الوقود ، بل ان معاناة الناس زادت ، وتعمقت الازمة ، واشتدت الضائقة ، وتعطلت مصالح الناس ، وتعبوا جدا من صعوبة الحصول على الوقود علاوة على الغلاء المتصاعد جدا والمستمر الذى جعل من الصعوبة على الناس ممارسة حياتهم العادية ، وتوقع الناس ان يؤدى صبرهم الى معالجة الازمة ، وان يأتى الفرج ولو تدريجيا لكن خاب فألهم وتراكمت عليهم التبعات السالبة .

وفى الأيام الماضية وفى خطوة تؤكد الفشل الحكومى الذريع فى معالجة الازمة طالعتنا الأنباء بالقرار الحكومى القاضى بالسماح للقطاع الخاص باستيراد الوقود وهو اقرار بالفشل وتملص عن المسؤولية ، وقد وقفنا على تعليق من خبير اقتصادى على هذا القرار وهو الأستاذ بالجامعات السودانية دكتور عماد الدين جامع الذى قال :

ان إعتراف الحكومة بعجزها عن إستيراد الوقود خلال شهرين يؤكد فشلها وعدم مقدرتها على إيجاد المعالجات اللازمة للأزمات التي يواجهها المواطنين.

وقال جامع ان القرار يكشف عجز الحكومة عن تلبية الإحتياجات الأساسية للمواطنين والتي هي من صميم عمل الجهاز التنفيذي مبيناً أن إستيراد الوقود بواسطة الشركات ربما يلقى بأعباء إضافية على المواطنين لجهة ان هذه الشركات يمكن أن تزيد في أسعاره بالنظر الي تكلفة النقل والترحيل ورسوم الموانئ.

واشار الخبير الاقتصادي دكتور جامع الي ان وزارة الطاقة والتعدين فشلت في توفير هذه السلعة الاستراتيجية منوها الى الصعوبات التي تواجهها سنوياََ في عملية صيانة مصفاة الجيلي ، واشار الي العجز الذي واجه وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في توفير السيولة النقدية لسد حاجة البلاد من المواد البترولية ولذلك سمحت للشركات الخاصة بإستيراد البنزين والجازولين لتغطية العجز في المشتقات البترولية .

ودعا دكتور جامع وزارة الطاقة والتعدين والجهات المختصة الي ضرورة إيجاد معالجات جذرية لأزمة الوقود خاصة وان الأزمة في هذه السلعة تنعكس سلباََ على مجمل معاش الناس ، وقال ان دخول القطاع الخاص في إستيراد الوقود خطوة جيدة من شأنها المساهمة في توفير هذه السلعة للمواطنين ، ولكنها في نفس الوقت تكشف حالة العجز الذي تواجهه حكومة الفترة الانتقالية مؤكدا على ضرورة إحكام الرقابة على شركات القطاع الخاص لضمان إستيراد هذه المشتقات وفقاً للضوابط والإشتراطات التي تحددها وزارة الطاقة والتعدين.