الفنان حسين الصادق: (ما عندك أمان)

الخليج 365 : واصل الفنان حسين الصادق ثنائيته الفنية مع الشاعر والملحن أمجدة حمزة، حيث فرغ مؤخراً من وضع اللمسات النهائية لعمل غنائي جديد بعنوان (ما عندك أمان). ومن المتوقع أن يقدم حسين الأغنية في أول إطلالة إعلامية له خلال الأيام القادمة. وبحسب صحيفة آخر لحظة، أن حسين وأمجد حمزة جمعت بينهما مجموعة من الأغنيات التي وجدت الإشادة من الجمهور.

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