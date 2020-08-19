صورة للفنانة (عشة الجبل) بدار ( المسنين ) تشعل مواقع التواصل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة الفنانة عشه الجبل خلال زياراتها لدار المسنين التي وصفها بعض الأشخاص بانها تبحث عن الشهرة من خلال تلك الزيارة التي قامت بها. وبحسب متابعات كوش نيوز فقد انتقد بعض الناشطون صور الفنانه التي قامت بنشرها حيث قالو”طول عمرنا بنمشي دار المسنين وكانو بقولو لينا ممنوع التصوير هسي خلوها اتصورت كيف” بينما برر اخرون زيارة عشة الجبل لم تكن بغرض الشهرة وانما كانت زيارة عادية لم يكن الهدف منها نيل او تحقيق اي مقصد .

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