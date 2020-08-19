تعليق النشاط يجبر المريخ على تعديل برنامج تدريباته

الخليج 365 :

أجرى المريخ في السابعة من صباح أمس الثلاثاء حصة تدريبية ساخنة بملعب الصحافة بالخرطوم.. وشهد المران حضور “25” لاعباً.. واشتمل التدريب الذي أشرف عليه المدير الفني للفريق التونسي جمال خشارم بمعاونة الضو قدم الخير إلى جانب مدرب الحراس محمد الفنطاسي على مجموعة من الحركات الإحمائية وتنفيذ مجموعة من الجمل التكتيكية إضافة للتدرب بالكرة ثم اختتم بتقسيمة بين الأحمر والأصفر، ومن المنتظر منح اللاعبين راحة اليوم الأربعاء على أن يعود الأحمر للتدريبات على ملعب الصحافة صباح الخميس.

وكان تعليق النشاط الرياضي وعدم وضوح الرؤية حول استكمال الموسم قاد الجهازين الفني والإداري للمريخ لتغيير نظام التدريبات من تدريبات يومية مع يوم راحة وحيد في الاسبوع وهو الجمعة إلى أربعة تدريبات فقط في الأسبوع .. حيث يتدرب الفريق يوماً ويرتاح في اليوم التالي وذلك إلى حين صدور قرار واضح بشأن عودة النشاط.