إتحاد الكرة يزف البشرى لأندية الممتاز بخصوص الدعم الدولاري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أوضح المهندس نصر الدين أحمد حميدتي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، رئيس اللجنة المالية والتسويق والتلفزة – أنهم ومن بعد مجهود متواصل ولقاءات متلاحقة، تحصلوا على تأكيد أخير وقاطع من الإدارة العامة لبنك الخرطوم، بتوجيه كل الفروع تسليم أندية الدوري الممتاز، والمرحلة المشتركة التي استكملت إجراءات فتح الحساب بالعملة الأجنبية، أموالها المودعة من جانب الاتحاد السوداني لكرة القدم، وعضد وزير مالية الاتحاد نصر الدين حميدتي أن إدارة بنك الخرطوم اشترطت أن يكون تقديم الطلب للسحب قبل (24) ساعة، وهذا ما لزم التنويه به لأندية الدرجة الممتازة والمرحلة المشتركة، وفي ختام توضيحه قال المهندس نصر الدين حميدتي إنهم ظلوا في حال تواصل ومتابعة للإجراءات اللازمة لاستكمال فتح الحسابات وإيداع الدعم المقرر من جانبهم للأندية في سبيل استكمال الموسم الكروي الحالي 2019 / 2020 م، حيث يمنح كل نادٍ بالدرجة الممتازة مبلغ 10 آلاف دولار، وأي نادٍ في المرحلة المشتركة مبلغ 6 آلاف دولار، وفي مجملها تبلغ (200) ألف دولار، استقطعها الاتحاد من مال تسييره المستلم من الكاف والذي ورد غير مشروط كما السابق بأمر جائحة كورونا وهو ليس المال المخصص للدعم من الجائحة.