النقر: ننتظر رفع التعليق وتعيين مجلس للعودة للتدريبات وتفاجأت بسفر التونسي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد المدير الفني للهلال الفاتح النقر أن موعد عودة فريق كرة القدم بالنادي للتدريبات ما زال مجهولا في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن عودة النشاط الرياضي إلى جانب الفراغ الإداري الذي يعيشه الهلال وعدم وجود مجلس إدارة، وأضاف: الهلال يكاد يكون النادي الوحيد الذي أظهر حرصاً كبيرًا على الالتزام الكامل بكل الموجهات التي تصدر من الدولة والاتحاد، حيث لم نبدأ تدريباتنا إلا بعد إخضاع اللاعبين لفحص كورونا وإخطارنا بأن النتائج سلبية وبعد العودة وإخطارنا بوجود حالات إيجابية قمنا بإيقاف التدريبات ولم نعاود التحضيرات إلا بعد إخضاع اللاعبين لفحص ثانٍ والتأكد من سلبية النتائج.. وبعد علمنا بقرار تعليق النشاط قمنا على الفور بإلغاء المران وتعليق تدريباتنا وعودتها مرتبطة بوضوح الرؤية حول مسألة عودة النشاط إلى جانب انتهاء الفراغ الإداري لأن مجلس الإدارة هو الذي ينبغي أن يقرر.

وامتدح النقر مواقف لاعبي الهلال في الفترة الفائتة، وأكد أنهم ضربوا مثلاً في الولاء للنادي وفي التضحية وتحمل المسئولية بالمشاركة في التدريبات رغم الظروف المالية ووجود متأخرات. وقال: تحدثت منذ أول تدريب بصراحة مع اللاعبين وأخطرتهم بحقيقة الوضع وأن النادي يمر بمرحلة فراغ إداري وأن علينا أن نتحمل ونصبر ونؤجل الحديث في أي استحقاقات مالية إلى حين تعيين مجلس إدارة للنادي وتفهم اللاعبين الوضع وأظهروا حرصاً كبيراً على مصلحة النادي وتقديراً للظروف التي يعيشها.. وأشار النقر إلى أنه تفاجأ بسفر المعد البدني التونسي معاذ هواري إلى بلاده بعد أن كان على تواصل معه، وقال: كنت على تواصل مع كل أعضاء الطاقم الفني ومن بينهم المعد البدني التونسي وهو من وضع برنامج التدريبات فيما يتعلق بالتحضير البدني لكنني بعدها تفاجأت بسفره لبلاده. وأشار النقر إلى أن التعاون والتواصل بين الدولة واتحاد الكرة من شأنه أن يضع حداً للأزمة الحالية مشيراً إلى أن جلوس الجميع للاتفاق على رؤية حول كيفية عودة النشاط في ظل الظروف الصحية الحالية من شأنه أن يقود إلى حلول وإلى خطة واضحة للعودة، وأردف: أتمنى أن تنتهي مشكلة الهلال الإدارية سريعاً حتى يتمكن من تدارك تداعياتها، ونوه النقر إلى تأثير الأوضاع الحالية على النتائج التي يمكن أن تحققها الأندية السودانية في مشاركاتها الخارجية خلال الموسم القادم خاصة وأن السودان مهدد بفقدان فرصة التمثيل بأربعة أندية في المسابقات القارية حال لم يحقق نتائج جيدة في مشاركته القادمة.