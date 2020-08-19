مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة عاجلة لبحث الوضع في دولة مالي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة، غدا الأربعاء، لبحث الوضع في مالي، التي تشهد انقلابا عسكريا نفذه عسكريون، اليوم الثلاثاء.

نيويورك – سبوتنيك. ذكر ذلك مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة لـ”سبوتنيك”، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن اجتماع مجلس الأمن سيبحث الوضع في مالي بعد الانقلاب العسكري.

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش ندد باعتقال جنود متمردين لرئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا ومسؤولين حكوميين كبار، اليوم الثلاثاء، ودعا إلى الإفراج الفوري عنهم، بحسب وكالة “رويترز”.

ولفتت الوكالة إلى قول المتحدث ستيفان دوجاريك في بيان: “الأمن العام يدعو إلى إعادة النظام الدستوري وسيادة القانون في مالي فورا”.

وكان مصدر عسكري في مالي أكد لوكالة “سبوتنيك” أن الرئيس المالي، إبراهيم بوبكر كيتا، ورئيس الحكومة، بوبو سيسي، اعتقلا إثر انقلاب عسكري ناجح، مضيفاً أنه في الرابعة والنصف مساء بتوقيت مالي، اقتحم الجنود مقر كيتا ونقلوه مع رئيس الحكومة سيسي إلى قاعدة “كاتي” بالقرب من العاصمة “باماكو” التي انطلق منها التمرد.