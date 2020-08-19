شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن رئيس الوزراء ال​باكستان​ي، ​عمران خان​، اليوم الأربعاء أن بلاده لن تعترف بإسرائيل حتى إعطاء الفلسطينيين حقوقهم بتسوية عادلة.

وجاءت تصريحات خان خلال مقابلة تلفزيونية قال فيها: “موقفنا واضح جدا، وهو كما قال القائد العظيم محمد علي جناح، إن باكستان لن تعترف أبدا بإسرائيل حتى يعطى الفلسطينيون حقهم بتسوية عادلة”. سبوتنيك

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باكستان: لن نعترف بإسرائيل حتى إعطاء الفلسطينيين حقوقهم كاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.