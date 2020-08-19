توجيهات من مجلس الوزراء عن التعامل مع المواكب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مجلس الوزراء يُوجه بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحذر وضبط النفس عند التعامل مع التفلتات التى تحدث أثناء المسيرات والمواكب والتعامل معها بشكل لايخل بحق الجماهير في التظاهر السلمى وعدم اللجوء لآى استخدامات للقوة يمكن أن ينتج عنها نتائج سلبية.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة؛ فيصل محمد صالح؛ أن مجلس الوزراء استعرض تقريراً حول الوضع الأمني قدمه وزير الداخلية الفريق أول شرطة الطريفي إدريس الذى أشار إلى الأحداث الناتجة عن مسيرة ( جرد الحساب ) التى دعت إليها لجان المقاومة وتوجهت إلى مجلس الوزراء مقدمة عدداً من المطالب، موضحاً أن لجنة أمن الولاية بقيادة الوالي تابعت الحدث وأصدرت توجيهاتها بفتح الكباري وتأمين المسيرة وأكد وزير الداخلية أنه حدثت بعض التفلتات وحاول البعض دخول مجلس الوزراء بالقوة والإخلال بإجراءات الأمن والسلامة وحصب قوات التأمين بالحجارة والزجاجات الفارغة، موضحاً أن وكيل النيابة أصدر قراراً بالتعامل مع المسيرة واستخدام الغاز والقوة المناسبة لخروج الموكب عن السلمية مما أدى إلى إصابة بعض المتظاهرين بالإضافة إلى الخسائر الأخرى والقبض على عدد (٢١) من المتظاهرين وفتح البلاغات، كذلك أشار وزير الداخلية إلى أحداث أخرى منها احتراق مخزن الزخيرة بمنطقة الشجرة في ١٤ أغسطس الحالى مما أسفر عن إصابة ضابط برتبة ملازم بالإضافة إلى اثنين من أفراد شرطة الدفاع المدنى.