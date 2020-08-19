ئيس مجلس السيادة يتعهد بتفيذ مشروعات الخيار المحلي بمنطقة المناصير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعهد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بتفيذ مشروعات الخيار المحلي بمنطقة المناصير خاصة مشروع الطريق ومشروع الربط الكهربائي للمنطقة.

وقال رئيس مجلس ادارة هيئة متابعة تنفيذ مشروعات الخيار المحلي بمنطقة المناصير علي خليفة عسكوري لـ”الجريدة” عقب لقائه برئيس مجلس السيادة ببيت الضيافة امس:( تعهد البرهان بتكليف شركات القوات المسلحة العاملة بالعمل مع مؤسسات الدولة ذات الصلة للمشاركة والمساهمة المباشرة فى تنفيذ المشروعين باسرع فرصة لتخفيف الظلم الذي وقع على المتأثرين).

وأوضح عسكوري أنه قدم تقريرا مفصلاً للبرهان عن موقف تنفيذ مشروعات الخيار المحلي خاصة مشروع الطريق ومشروع الربط الكهربائي للمنطقة والاتصالات.

ودعا عسكوري رئيس مجلس السيادة لزيارة المنطقة والوقوف على احوال المواطنين، وكشف عن تعهد بالبرهان بالاستجابة للدعوة على أن يتم تحديد موعد الزيارة في وقت لاحق .

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