الأمة القومي: حسم قضية التطبيع مع الكيان الصهيوني من صميم إختصاص الحكومات الوطنية المنتخبة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رفض حزب الأمة القومي تطبيع العلاقات مع إسرائيل في الوقت الحالي، وشدد على أن حسم هذه القضية من صميم إختصاص الحكومات الوطنية المنتخبة.

وقال الأمة القومي في بيان أمس “تناقلت بعضُ الأخبار ما يفيد إحتمال إقامة السودان علاقاتٍ مع إسرائيل”، وأضاف “يعيشُ السودان الآن فترةً إنتقالية، ويرى حزبُ الأمــة القومي أن البتَّ في المسائل الوطنية الخلافية هو من صميم إختصاص الحكومات الوطنية المنتخبة”.