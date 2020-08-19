شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
رفض حزب الأمة القومي تطبيع العلاقات مع إسرائيل في الوقت الحالي، وشدد على أن حسم هذه القضية من صميم إختصاص الحكومات الوطنية المنتخبة.
وقال الأمة القومي في بيان أمس “تناقلت بعضُ الأخبار ما يفيد إحتمال إقامة السودان علاقاتٍ مع إسرائيل”، وأضاف “يعيشُ السودان الآن فترةً إنتقالية، ويرى حزبُ الأمــة القومي أن البتَّ في المسائل الوطنية الخلافية هو من صميم إختصاص الحكومات الوطنية المنتخبة”.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمة القومي: حسم قضية التطبيع مع الكيان الصهيوني من صميم إختصاص الحكومات الوطنية المنتخبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.