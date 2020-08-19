الخارجية تستنكر تصريحات متحدثها حول التطبيع مع إسرائيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدرت وزارة الخارجية السودانية بيانا، مساء الثلاثاء، استنكرت فيه تصريحات متحدثها السفير حيدر بدوي، حول عزم السودان التطبيع مع إسرائيل.

وعبرت الخارجية عن “دهشتها” من تصريحات بدوي، وقالت إن تصريحاته “أوجدت وضعا ملتبسا يحتاج لتوضيح”.

وأكد وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين في البيان أن “أمر العلاقات مع إسرائيل لم تتم مناقشته في وزارة الخارجية بأي شكل كان، ولم يتم تكليف السفير حيدر بدوي للإدلاء بأي تصريحات بهذا الشأن”.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الخارجية حيدر بدوي صادق، في تصريحات تلفزيونية، أن الخرطوم تتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل، قائم على الندية ومصلحة الخرطوم “دون التضحية بالقيم والثوابت”.

وفي تعليق له على تصريحات الخارجية السودانية، رحب نتنياهو على “تويتر”، قائلا “موقف الخارجية السودانية يعكس القرار الشجاع الذي أتخذه رئيس مجلس السيادة السوداني والذي دعا للعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين”.