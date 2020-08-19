عثمان الطويل يتهم الشيوعي بالسعي لتخريب الفترة الإنتقالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: إتهم رئيس تيار المستقلين الوطنيين الأحرار الأستاذ عثمان إبراهيم الطويل الحزب الشيوعي بالسعي لتخريب الفترة الإنتقالية، مؤكداً أن الأحكام المسبقة التي أطلقها الحزب بفشل الحكومة الانتقالية ودعوته لاستمرار المواكب المناهضة للحكومة سيخلق انفلات أمني ويقوض حكومة حمدوك ويمنعها من أداء مهامها التنفيذية بما فيها تهيئة المسرح السياسي للانتقال الآمن للحكم الديمقراطي التعددي. وعاب الطويل على الحزب الشيوعي محاولاته المستميتة للعب أدوار الحكومة والمعارضة في نفس الوقت ومحاولة كسب تعاطف كل الأطراف. مشدداً على أن هذه المحاولات قد تذهب بالشيوعي إلى فقدان وخسارة كل شيئ. وأضاف رئيس تيار المستقلين الوطنيين الأحرار إلى أن السودان يحتاج الآن إلى تصافر جهود كل أبنائه وسياسييه وأحزابه لتحقيق السلام الشامل وإسكات صوت البندقية وتحقيق التنمية المتوازنة وتحقيق أهداف الثورة ومنح الشعب السوداني فرص حقيقية للعيش الكريم بدلاً من ممارسة الإبتزاز السياسي والمزايدات التي لا طائل أو فائدة منها. وأبان الطويل أن الحزب الشيوعي يسعى للسيطرة على الحكومة الإنتقالية ويحرض على استمرار المواكب ضدها لتحقيق أهدافه وأجندته الخاصة دون مراعاة منه لخطورة ذلك على الوطن ووحدته وتماسك جبهته الداخلية.

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