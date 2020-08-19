من وراء تصريح متحدث وزارة الخارجية حول التطبيع مع اسرائيل ؟

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال السفير حيدر بدوي، متحدث وزارة الخارجية السودانية، خلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء، ان الاتجاه نحو إقامة علاقات مع إسرائيل ليس بالجديد حيث سبق إليه وزير خارجية النظام البائد إبراهيم غندور.

وأضاف السفير حيدر بدوي، : “نسعى لأن يكون ملف التعامل مع إسرائيل لدى الخارجية باعتبارها وزارة سيادية”.

وأشار إلى أن “الاتجاه نحو إقامة علاقات مع إسرائيل ليس بالجديد وسبقنا إليه وزير خارجية النظام البائد إبراهيم غندور”.

وتابع : “نحن لسنا أول دولة تطبع مع إسرائيل وعلاقتنا مع اليهود قديمة منذ عهد موسى عليه السلام، وسنناقش التطبيع مع إسرائيل في دهاليز السلطة بالخرطوم ولسنا تبعا لغيرنا”. وقال “تطبيعنا مع إسرائيل سيكون مختلفا ومن نوع فريد ولا يشبه الدول الأخرى. السلام مع إسرائيل والتطبيع معها يسوقنا لنفي تهمة الإرهاب عنا”.

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وقال بدوي إن لقاء رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان “خطوة جريئة فتحت الباب أمام اتصالات يمكن أن تتم بين الطرفين”.

ووصف بدوي تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل بأنه خطوة “جريئة” و”شجاعة”. وقال إنها “في المسار الصحيح لتحقيق السلام في الشرق الأوسط والسلام العالمي لأن السلام بين إسرائيل والبلدان العربية يساعد العالم على تحقيق السلام الدولي”.

وفي تعليق له على تصريحات الخارجية السودانية، رحب نتنياهو على “تويتر”، قائلا “موقف الخارجية السودانية يعكس القرار الشجاع الذي أتخذه رئيس مجلس السيادة السوداني والذي دعا للعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين”.