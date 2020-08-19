مصر تؤكد التزامها بسياسة النفس الطويل خلال مفاوضات “سد النهضة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت وزارة الري المصرية، أن “جولات مفاوضات سد النهضة ممتدة منذ 9 سنوات، وهي استكمال لما تم في الفترات الماضية، ولابد أن نلتزم بسياسة النفس الطويل خلال هذه المفاوضات”.

وقال المتحدث باسم وزارة الري المصرية، محمد السباعي، في تصريحات تلفزيونية، “ملتزمون بسياسة النفس الطويل لأننا نتحدث عن أمر مصيري للشعوب كافة، وهدفنا الأساسي هو تحقيق المصالح المشتركة، ونستهدف التوصل لاتفاق يرضي الأطراف كافة”.

وبين السباعي، أن “وزارة الري أصدرت بيانا بشأن سد النهضة لوضع الرأي العام في الصورة خلال المفاوضات، والاجتماع الأخير هو استكمال لسلسلة المفاوضات والاجتماعات طبقًا لمخرجات قمة الرؤساء واجتماع وزراء الخارجية والري”.

وأوضح متحدث وزارة الري، أن “الهدف الرئيسي من هذه الاجتماعات أن يتم تلافي أي ملاحظات بعد أن استلمت الدول الثلاثة مقترحات الدول الأخرى المتعلقة بملء وتشغيل السد”، مشيرا إلى أن “مصر تسعى لتحقيق اتفاق عادل يرضي جميع الأطراف”.

سبوتنيك