عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 19 اغسطس 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

الخارجية :تنفي ماجاء به ناطقها وتوضح

حزب الأمة القومي يطالب بترك أمر التطبيع مع إسرائيل للحكومة المنتخبة

مجلس الوزراء يتلقى تنويراً حول زيارة رئيس الوزراء المصري للبلاد

وزير الطاقة والتعدين المستقيل: إصلاح الدولة يجب أن يبدأ من مكتب حمدوك

المجلس الأعلى للبيئة يلتزم باعداد مرشد للمعلم

السياسي

مسؤول حكومي: اتفقنا على كل شئ مع إسرائيل

البرهان يوافق على إقامة نصب تذكاري لشهداء 28 رمضان

مصادر السياسي : جنازة عسكرية رمزية لشهداء 28 رمضان

تصحيح مسار الثورة يبدأ من مكتب حمدوك الشيــخ خضـر في مرمى نيران عادل إبراهيم

الجيش يتنازل لوزارة التجارة عن مخبز ينتج مليون «عيشة» يوميا

الري: خلافات بمفاوضات سد النهضة

تأجيل بداية العام الدراسي حتى 27 سبتمبر

إجلاء ا ُلمتأ ِّثرين بالأمطار والسيول بكبكابية إلى مناطق سكنية جديدة

الجريدة

قانونيون: إطلاق سراح الموقوفين في مليونية (جرد الحساب) تم بالضمان المالي

مقاومة الخرطوم تواصل التصعيد واعتصام كرري يدخل يومه الثاني

مجلس التخصصات الطبية يمنح (8) أطباء شهادات بدون الجلوس لامتحان

المواكب

اعتقال مدير بنك بتهمة الإرهاب وغسيل الأموال

التطبيع مع إسرائيل يربك المشهد ويفتح قوس الاحتمالات

الدار

النائب العام يكون لجنة للتحري في بلاغ أديبة

بالأرقام.. كورونا يعاود الارتفاع في دول عربية

والي نهر النيل توقف اجراءات تصاديق الأراضي

إعادة طفل لأحضان والدته بعد اختطافه بغرض بيعه

السودان: نتطلع لاتفاق سلام مع اسرائيل

اليوم لطلاب الشهادة الثانوية.. امتحان الكيمياء العضوية

الصيحة

مُلثّمون يحرقون “مشروعاً سعودياً” بالشمالية

الشيوعي: الحكومة على حافّة السُّقوط

الخارجية: لم نُناقش العلاقات مع إسرائيل

شنقراي يُؤكِّد عودة الاستقرار الأمني لبورتسودان

ضبط مُتّهمة اختطفت طفلاً من مستشفى بالخرطوم

وفيات وإصابات في استقبال والي جنوب كردفان

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أخبار اليوم

الخارجية تتبرأ من تصريحات المتحدث باسمها حول العلاقات مع اسرائيل

بيانان لحزب الأمة حول احداث مسيرات جرد الحساب وما يتردد عن اقامة السودان علاقات مع اسرائيل

والي النيل الأزرق لـ (أخبار اليوم): معاناة الولاية مستمرة وتعلية الروصيرص وبال على المواطنين

والي جنوب كردفان : أتينا اليكم خداماً لا حكاماً.

السوداني

المالية: تطوير خدمات الري للنهوض بالقطاع الزراعي

الخارجية لم تناقش قضية العلاقات مع إسرائيل

مذكرة طعن ضد قرار تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة متهمي انقلاب 1989م

وزير سابق يطالب حمدوك بإقالة «الشيخ خضر»

آخر لحظة

حرائق ومتاريس والشيوعي يطالب حمدوك بالاعتذار

ملثمون يحرقون مشروعاً لسعوديين بنهرالنيل

حميدتي وعرمان يبشران بسلامٍ خلال أيام

إضراب عمال مياه الخرطوم

الوطن

رئيس التحرير يمثل أمام النيابة في ببلاغ ثاني من فضل محمد خير

ضبط (95) الف حبة مخدرة في مطار الخرطوم

الاتحادي الموحد يجمد عضويته في قحت.. ولجان المقاومة تبدأ التصعيد ضد الحكومة

هيدسون :عائلات ضحايا التفجيرات الأمريكية تعمل على منع رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

عرمان :تنفيذ اتفاق السلام يحتاج لـ ٣٩ شهر

مجلس الوزراء يقر عودة جامعة القاهرة الفرع

النيل الدولية

الخارجية (تندهش) من تصريحات ناطقها الرسمي

الحرية والتغيير تسلم حمدوك ترشيحات لملء مقاعد 7 وزراء

وفاة 116 معدنا في مناطق التعدين منذ بداية 2020م

خلافات بمفاوضات سد النهضة تتعلق بتفسير إجراءات دمج الإتفاقيات

السوداني الدولية

التمكين : لم نقبض على الرزيقي

إغلاق شارع القيادة العامة يؤدي إلى أزمة مرورية خانقة

اليوم التالي

المتحدث باسم الخارجية السودانية : لا ننفي وجود اتصالات بين الخرطوم وإسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرحب بالتصريح السوداني

السودان : نتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل

صوت الأمة

الأمة القومي: نشعر بالقلق جراء إستمرار سوء الأداء الحكومي

العدل والمساواة: حمدوك ووزرائه مسؤولون عن انهيار الإقتصاد

وزير الدفاع: إنضمام حركة عقار سيزيد الجيش قوة وتماسكاً