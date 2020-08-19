لأمة القومي يرفض التطبيع مع إسرائيل ويشدد القضية من اختصاص الحكومات المنتخبة

رفض حزب الأمة القومي تطبيع العلاقات مع إسرائيل في الوقت الحالي، وشدد على أن حسم هذه القضية من صميم إختصاص الحكومات الوطنية المنتخبة.

وقال الأمة القومي في بيان مساء امس الثلاثاء “تناقلت بعضُ الأخبار ما يفيد إحتمال إقامة السودان علاقاتٍ مع إسرائيل”، وأضاف “يعيشُ السودان الآن فترةً إنتقالية، ويرى حزبُ الأمــة القومي أن البتَّ في المسائل الوطنية الخلافية هو من صميم إختصاص الحكومات الوطنية المنتخبة”.

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وقطع بأن إسرائيل لم تزل إسرائيل محتلةً لأراضٍ عربية، ولم يتم التوصل إلى أيِّ شكلٍ من أشكال التسوية النهائية بشأنها مع الفلسطينيين، وأعتبر أن أيَّةُ علاقةٍ مع إسرائيل في ظل عدم إسترداد الأراضي العربية المحتلة يعتبر تسويةٍ غير مقبولة ولا مبرر لها.

ونوه الأمة القومي، إلى دور السودان تاريخياً في القضية الفلسطينية وعمله المشترك مع الأشقاء في العالمين العربي والإفريقي، ورعاية السلم، وبناء التصالحات المتوافقة بين الأشقاء، لبسط الأمن والتعاون التنموي بينهم، وقال بحسب صحيفة أول النهار: “هذا هو الدور الذي يأمله حزبُ الأمــة القومــي لبلادنا، وما يظل يعمل الحزب على هديِه لتوحيد المواقف القومية من كل القضايا المشتركة”

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)