أسعار تذاكر طيران السفر الداخلي للمطارات بين الولايات

أصدرت سلطة الطيران المدني صباح أمس الأول (الاثنين) تصريحات تخص عودة رحلات الطيران الداخلية والخارجية يوم الجمعة الماضية، وفي ذلك الصدد فقد استأنفت سلطة الطيران المدني في السودان جميع الرحلات الداخلية أولاً ثم بعد ذلك الخارجية لجميع الركاب وجميع البضائع في جميع المطارات في السودان مساء يوم الجمعة الماضية، بعد توقف دام أربعة أشهر بجميع مطارات البلاد عدا مطاري دنقلا ومروي.

من ناحيتها فقد حددت سلطة الطيران المدني، الجمعة هو الموعد النهائي من أجل استئناف الرحلات الداخلية والخارجية مع التوجيه المستمر بالتزام الركاب وشركات الطيران بجميع الإجراءات الاحترازية الصحية.

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وبحسب صحيفة السوداني الدولية، فقد أشارت سلطة الطيران المدني في السودان إلى أن هناك استثناءات فقط لمطار دنقلا ومروي بسبب تفشي فيروس كوفيد-19.

أسعار تذاكر السفر الداخلي للمطارات الولائية اتجاه واحد.. الجنينة 15.250 – نيالا 12.975 – الفاشر 12.210 – بورتسودان 9.630 – الدمازين 7.405 – كسـلا 7.345 – الاُبيض 7.345.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)