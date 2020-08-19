وفاة الصحفي كمال حسن بخيت

انتقل إلى رحمة مولاه ألأستاذ الصحفي الكبير كمال حسن بخيت بالقاهرة.. تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء. بحسب صحيفة السوداني. (إنا لله وإنا إليه راجعون) الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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