اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

صاحب مصنع يدخل شرطي مرور إلى داخل المصنع ومفاجاة

0 نشر
Samira Yousif 0 تبليغ

Advertisements

دون شرطي مرور ببحري بلاغا بقسم المدينة ببحري متهماً صاحب مصنع شهير اوقفه لمخالفة الا ان صاحب المصنع بعد ان صعد الشرطي الى السيارة قام بالتحرك به الى المصنع الذي يديره بدلا من الذهاب الى القسم.

 

مدعياً بحسب صحيفة الدار ان من يريده يجب ان يحضر اليه مما ادخل شرطي المرور في حيرة بالغة من امره ليتوجه الى القسم ويدون بلاغ في مواجهته وصدور امر قبض في مواجهة المتهم صاحب المصنع.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صاحب مصنع يدخل شرطي مرور إلى داخل المصنع ومفاجاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا