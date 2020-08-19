صاحب مصنع يدخل شرطي مرور إلى داخل المصنع ومفاجاة

دون شرطي مرور ببحري بلاغا بقسم المدينة ببحري متهماً صاحب مصنع شهير اوقفه لمخالفة الا ان صاحب المصنع بعد ان صعد الشرطي الى السيارة قام بالتحرك به الى المصنع الذي يديره بدلا من الذهاب الى القسم.

مدعياً بحسب صحيفة الدار ان من يريده يجب ان يحضر اليه مما ادخل شرطي المرور في حيرة بالغة من امره ليتوجه الى القسم ويدون بلاغ في مواجهته وصدور امر قبض في مواجهة المتهم صاحب المصنع.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)