الشعبية “جناح الحلو”: لا علاقة لنا باتفاق السلام في “جوبا”

كشف الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية قطاع الشمال – جناح الحلو – خالد كودي عن انطلاقة جولة التفاوض المباشرة بينهم والحكومة الخميس المقبل. Advertisements ونفى صلتهم باتفاق السلام الذي أبرمته الحكومة مع الحركة الشعبية – جناح عقار – أو أي توقيع سلام في جوبا حالياً، وزاد بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن الحركة طرحت الحق في تقرير المصير كموقف تفاوضي في حالة عدم الاتفاق على علمانية الدولة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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