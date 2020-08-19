اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

السيول تجرف أحد كبار المزارعين وابنه بالقضارف

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

 

جرفت سيول وأمطار غزيرة، سيارة أحد كبار مزارعي القضارف، القيادي السابق باتحادات المزارعين عبد المجيد علي التوم وابنه رامي، ما أدى لوفاتهما، وذلك أثناء عبورهما لخور بمنطقة “أم شرابة” شمالي القضارف، بعد عودتهما من أراضيه الزراعية.

 

وبحسب صحيفة الصيحة، يعتبر التوم أحد أبرز قيادات الوسط الزراعي لأكثر من عقدين، وعمل رئيساً للجنة الزراعية في المجلس التشريعي “المحلول” لولاية القضارف.

Advertisements

 

وعمت حالة من الحزن وسط المزارعين وأهل الولاية لما عرف عن الراحل من تواصل بين جميع مناطق الولاية.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيول تجرف أحد كبار المزارعين وابنه بالقضارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا