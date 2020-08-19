السيول تجرف أحد كبار المزارعين وابنه بالقضارف

جرفت سيول وأمطار غزيرة، سيارة أحد كبار مزارعي القضارف، القيادي السابق باتحادات المزارعين عبد المجيد علي التوم وابنه رامي، ما أدى لوفاتهما، وذلك أثناء عبورهما لخور بمنطقة “أم شرابة” شمالي القضارف، بعد عودتهما من أراضيه الزراعية.
وبحسب صحيفة الصيحة، يعتبر التوم أحد أبرز قيادات الوسط الزراعي لأكثر من عقدين، وعمل رئيساً للجنة الزراعية في المجلس التشريعي “المحلول” لولاية القضارف.
وعمت حالة من الحزن وسط المزارعين وأهل الولاية لما عرف عن الراحل من تواصل بين جميع مناطق الولاية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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