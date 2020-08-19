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والي الخرطوم يجدد التزام الولاية بدعم طلاب الجامعات

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Samira Yousif 0 تبليغ

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أعلن والي ولاية الخرطوم أيمن خالد نمر سعى ولايته لتسهيل الترحيل لطلاب الجامعات من مواقع السكن إلى الجامعات وتوفير الخبز في الداخليات .

ووجه الوالي لدى لقائه بمكتبه أمس وفد جامعة الخرطوم برئاسة بروفسيور فدوى عبدالرحمن علي طه وجه بتكوين آلية مشتركة لاعداد مسودة شراكة بين الولاية والجامعة لتطوير البحوث العلمية والاستفادة منها في تطوير الخدمات التي تقدمها الولاية للمواطنين وفق مصفوفة تعمل على الاستفادة من موارد الولاية المتاحة وتوجيها نحو الخدمات الضرورية.

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من جانبها أكدت مدير جامعة الخرطوم بحسب صحيفة الجريدة، استعداد الجامعة للتعاون مع حكومة الولاية فى مجال تقديم الاستشارات الفنية سيما وأن الجامعة تملك بيت خبرة متخصص يقدم الاستشارات بواسطة خبراء متخصصين في كافة المجالات .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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