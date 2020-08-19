ضبط متهمة وآخرين اختطفوا طفلاً من مستشفى بالخرطوم

تمكنت وحدة حماية الأسرة والطفل من فك طلاسم بلاغ اختفاء طفل رضيع وإعادته لحضن أمه.

وتشير التفاصيل إلى إبلاغ المواطنة (س.ع) – ربة منزل تقيم بمايو جنوبي الخرطوم – وحدة حماية الأسرة والطفل عن اختفاء طلفها حديث الولادة أحضرته إلى مستشفى حكومي بغرض العلاج، وقالت إن المتهمة (ع.ح) خدعتها وأخذت طفلها بغرض وزنه ومن ثم اختفت عن الأنظار.

وكون مدير الوحدة العميد شرطة عبد الملك حسن إبراهيم فريقاً من الإدارة ووحدة حماية الأسرة والطفل الخرطوم، تمكن من القبض على المتهمة ومعها اثنان، امرأة ورجل بمنطقة مايو، وتم العثور على الطفل الرضيع بحوزتها، وبالتحري ادعت أنه ابنها وبعد تحويلها للكشف الطبي اتضح أنها لم تنجب، وتم عرض الطفل على الشاكية التي تعرفت عليه.

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وبحسب صحيفة الصيحة، أقرت المتهمة أنها أخذت الطفل للإتجار به وبيعه لامرأة تقيم بأم درمان وتم القبض عليها، وجار التحري مع المتهمين توطئة لتقديمهم للعدالة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)