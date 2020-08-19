أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الاربعاء 19 أغسطس 2020م

صحيفة السوداني الدولية:

التمكين: لم نقبض على الرزيقي

إغلاق شارع القيادة العامة يؤدي إلى أزمة مرورية خانقة

صحيفة الوطن:

– رئيس التحرير يمثل أمام النيابة في ببلاغ ثاني من فضل محمد خير

– ضبط (95) الف حبة مخدرة في مطار الخرطوم

– الاتحادي الموحد يجمد عضويته في قحت.. ولجان المقاومة تبدأ التصعيد ضد الحكومة

– هيدسون :عائلات ضحايا التفجيرات الأمريكية تعمل على منع رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

– عرمان :تنفيذ اتفاق السلام يحتاج لـ ٣٩ شهر

– مجلس الوزراء يقر عودة جامعة القاهرة الفرع

صحيفة السوداني:

– المالية: تطوير خدمات الري للنهوض بالقطاع الزراعي

– الخارجية لم تناقش قضية العلاقات مع إسرائيل

– مذكرة طعن ضد قرار تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة متهمي انقلاب 1989م

– وزير سابق يطالب حمدوك بإقالة «الشيخ خضر»

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صحيفة أخبار اليوم:

– الخارجية تتبرأ من تصريحات المتحدث باسمها حول العلاقات مع اسرائيل.

– بيانان لحزب الأمة حول احداث مسيرات جرد الحساب وما يتردد عن اقامة السودان علاقات مع اسرائيل.

– والي النيل الأزرق لـ (أخبار اليوم): معاناة الولاية مستمرة وتعلية الروصيرص وبال على المواطنين.

– والي جنوب كردفان : أتينا اليكم خداماً لا حكاماً.

صحيفة آخر لحظة :

– حرائق ومتاريس والشيوعي يطالب حمدوك بالاعتذار

– ملثمون يحرقون مشروعاً لسعوديين بنهرالنيل

– حميدتي وعرمان يبشران بسلامٍ خلال أيام

– إضراب عمال مياه الخرطوم

صحيفة صوت الأمة:

– الأمة القومي: نشعر بالقلق جراء إستمرار سوء الأداء الحكومي

– العدل والمساواة: حمدوك ووزرائه مسؤولون عن انهيار الإقتصاد

– وزير الدفاع: إنضمام حركة عقار سيزيد الجيش قوة وتماسكاً

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)