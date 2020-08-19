صحيفة السوداني الدولية:
التمكين: لم نقبض على الرزيقي
إغلاق شارع القيادة العامة يؤدي إلى أزمة مرورية خانقة
صحيفة الوطن:
– رئيس التحرير يمثل أمام النيابة في ببلاغ ثاني من فضل محمد خير
– ضبط (95) الف حبة مخدرة في مطار الخرطوم
– الاتحادي الموحد يجمد عضويته في قحت.. ولجان المقاومة تبدأ التصعيد ضد الحكومة
– هيدسون :عائلات ضحايا التفجيرات الأمريكية تعمل على منع رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب
– عرمان :تنفيذ اتفاق السلام يحتاج لـ ٣٩ شهر
– مجلس الوزراء يقر عودة جامعة القاهرة الفرع
صحيفة السوداني:
– المالية: تطوير خدمات الري للنهوض بالقطاع الزراعي
– الخارجية لم تناقش قضية العلاقات مع إسرائيل
– مذكرة طعن ضد قرار تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة متهمي انقلاب 1989م
– وزير سابق يطالب حمدوك بإقالة «الشيخ خضر»
صحيفة أخبار اليوم:
– الخارجية تتبرأ من تصريحات المتحدث باسمها حول العلاقات مع اسرائيل.
– بيانان لحزب الأمة حول احداث مسيرات جرد الحساب وما يتردد عن اقامة السودان علاقات مع اسرائيل.
– والي النيل الأزرق لـ (أخبار اليوم): معاناة الولاية مستمرة وتعلية الروصيرص وبال على المواطنين.
– والي جنوب كردفان : أتينا اليكم خداماً لا حكاماً.
صحيفة آخر لحظة :
– حرائق ومتاريس والشيوعي يطالب حمدوك بالاعتذار
– ملثمون يحرقون مشروعاً لسعوديين بنهرالنيل
– حميدتي وعرمان يبشران بسلامٍ خلال أيام
– إضراب عمال مياه الخرطوم
صحيفة صوت الأمة:
– الأمة القومي: نشعر بالقلق جراء إستمرار سوء الأداء الحكومي
– العدل والمساواة: حمدوك ووزرائه مسؤولون عن انهيار الإقتصاد
– وزير الدفاع: إنضمام حركة عقار سيزيد الجيش قوة وتماسكاً
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الاربعاء 19 أغسطس 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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