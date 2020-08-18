إنفلات غير مسبوق في أسعار الدولار وإحجام في عمليات البيع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شهدت الأسواق المُوازية للعملات، انفلاتاً كبيراً في أسعار البيع والشراء خاصة الدولار في تداولات الأمس، وسجّل الجنيه تراجعاً ملحوظاً أمام العُملات الأجنبية.

وأكد متعاملون مع الأسواق المُوازية، وجود هبوط كبير لقيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية وسط تباين في أسعار البيع والشراء.

وتَبَاينت أسعار شِراء الدولار وسط التُّجّار ما بين (170 – 173 و175) جنيهاً. وتوقّفت عمليات البيع تماماً والاكتفاء بالشراء الذي يتراوح مَا بين (165 – 167) جنيهاً.

وأرجع المُتعاملون، ارتفاع أسعار الدولار لوجود مُضاربات في أسواق الذهب على خلفية وجود جهاتٍ مجهولة تشتري الذهب بأسعار أعلى من الأسعار العالمية